犬と猫が表紙のフォトブックです。

こちらの犬たち、鹿児島の古民家で暮らしています。本にもなった人気の犬と猫、その魅力に迫ります。

鹿児島市のとある古民家。よく見ると窓から顔をのぞかせている柴犬と猫が。

こちらは13歳のシバイヌ、モモちゃん。

水の飲み方がユニークな黒ネコの天くん、

日向ぼっこ中のキジトラの空くん。

この犬猫たちの暮らしを切り取った動画は人気を集め、動画投稿サイトの登録者数は42万人を超えています。

動画をつくるのは飼い主のパパさんとママさん。

（ママさん）「なにそれももー」

動画はママさんの目に映る日々を記録していて、出演は声だけです。

この何気ない家族の日常が反響を呼び、3年前にフォトブックを発売。そしてこの度、第2弾が販売されています。続編のきっかけは家族に起きたある大きな変化でした。

（パパさん）「真っ黒なところに月のように輝いていた」

茶トラの月（るな）ちゃんを保護。大切な家族が増えました。

（ママさん）「最初はやんちゃで飛び出してこようとしていたが、中にいれたらおとなしすぎて」

（パパさん）「月（るな）が加わったことで新しく形にしたいと本を出版」

4兄弟となりよりにぎやかになった家族のフォトブックには、じゃれあい中の1コマなどかわいらしい写真がたくさん収められています。さらにお気に入りの散歩コースを紹介したページも。

（パパさん）「ありがたいことに散歩の場所をみて海外や他県から行ったとコメントをもらうことも、ももがカメラに映りたがるので、宣伝隊長ではないがいろんなところを紹介できたら、鹿児島をもっと世界の人に知ってほしい」

古民家に暮らす犬猫家族のほっこりする毎日。鹿児島の魅力発信にもつながっています。

こちらのフォトブック県内各書店で販売されています。

「『ももと天空の月』～犬猫4きょうだいと暮らしています～」価格1,870円（税込）

