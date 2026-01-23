

岡崎紗絵（C）MBS

俳優・岡崎紗絵が出演する新番組『ととのいとりっぷ』（MBS）が、1月27日23時56分より放送される。

本番組は、多忙な日常を駆け抜ける岡崎が、「もしも明日、急に休みになったら」という設定のもと、一人の女性として「心と体をととのえる」ための自分時間を楽しむ、ドキュメンタリータッチの旅番組。番組内容

話題作に立て続けに出演する俳優・岡崎紗絵。彼女にこんな連絡が来たとしたら。急遽、明日の撮影がなくなりました――

「趣味は御朱印集め、サウナとビールはもっと好き」 。３０歳の節目を迎えたいま、多忙な日常を抜け出すための“理想の休日“は、「心と体と喉をととのえる」旅に出ること。

そこで今回、向かったのは＜冬の京都＞。

〜愛してやまない「サ活」シーンを解禁！〜

京都を自転車で巡ることにした岡崎が真っ先に訪れたのは、由緒ある町屋を改装した極上のプライベートサウナ。

檜の水風呂や縁側での外気浴など、心身が“ととのう”リアルな瞬間をテレビで初披露します。さらに、ある“人物”の案内で訪れたお寺で歴史に触れ、グルメも満喫。そんなところにマネージャーからの連絡が・・・

全編ドキュメンタリータッチの演出により、まるでプライベートな旅に同行しているかのような没入感が得られるこの番組。岡崎紗絵の飾らない素顔が、古都の映像美とともに映し出される。番組情報【タイトル】 ととのいとりっぷ【放送日時】 ２０２６年１月２７日（火）よる１１時５６分〜深夜０時２６分【出演】 岡崎紗絵【放送エリア】 MBS（毎日放送） ※関西ローカル ※放送後TVerで見逃し配信【HP】 https://www.mbs.jp/totonoi_trip/