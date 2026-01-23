¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¤Ï»ÖÅÄÀéÍÛ¤ÈÊÌ¥Ú¥¢¤ÇÄ©¤ó¤À¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¡¡1¥²¡¼¥àÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¡Ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º2026(20Æü¡Á25Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿)
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸Þ½½ÍòÍ¼ÓÁª¼ê¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é¿·¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸BIPROGY½êÂ°¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¥ª¡¼¥×¥ó2025½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿郄¶¶ÈþÍ¥Áª¼ê¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
1²óÀï2²óÀï¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¸Þ½½Íò¡¦郄¶¶¥Ú¥¢¤Ï³«ºÅ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ú¥¢¤È½à¡¹·è¾¡¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1¥²¡¼¥à¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë8-12¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¸Þ½½Íò¡¦郄¶¶¥Ú¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬Âè1¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤ÏÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¸Þ½½Íò¡¦郄¶¶¥Ú¥¢¤¬½ª»Ï¥ê¡¼¥É¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ï5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤â·è¤Þ¤ê21-11¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¼è¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÂè3¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¸Þ½½Íò¡¦郄¶¶¥Ú¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬7Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê2-1(16-21¡¢21-11¡¢21-14)¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£