¤Í¤¯゙¤»¡£¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª¡È±Ê±ó¤Î°¦¡É¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ïー¥È¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¤Ê¿·¶Ê

「一生添い遂げをしよう」配信リリース決定!〈永遠の愛〉を歌ったハートウォーミングな新曲
¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×¤ò2·î22Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¼ê½ñ¤²Î»ì²èÁü¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤È¤ª¤ê¡È±Ê±ó¤Î°¦¡É¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£1·î23Æü¤ËZepp Haneda¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡È±§Ãè¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¥Ð¥ó¥É¡É¤ÈÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ïー¥È¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¤ê¤ç¤¿¤Á¡ÊVo¡õGu¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤ë°ì¶Ê¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¤Ê¤ª¤ä¡ÊGu¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¿¿¤ÃÇò¤ÇÂç¤¤Ê¸¤¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Apple Music¤ÈSpotify¤Î»öÁ°Í½Ìó¼Ô¤Ë¤ê¤ç¤¿¤Á¤Î¼ê½ñ¤²Î»ì²èÁü¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëPre-add/Pre-save¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È¡£¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î²Î»ì¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
3·î5Æü¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー¤ò¹ÔµÓ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3·î29Æü¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¼«¿È¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤ò¹µ¤¨¤ëÈà¤é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6·î28Æü¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø°¦Ìä°¦Åú¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¤¥â¥ó¥¢¥¤¥È¥¦¡Ë¤â³«ºÅÍ½Äê¡£³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤È¥é¥¤¥Ö¤òÀºÎÏÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Í¤°¤»¡£¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¡Ø¤Í¤°¤»¡£presents¡ÖHOT de GOOD fest. 2026¡×¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://neguse.jp/hot-de-good-fest2026/
¡Ø¤Í¤°¤»¡£ONEMAN LIVE ¡Ö°¦Ìä°¦Åú¡×¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://neguse.jp/aimonaitou/
¤Í¤°¤»¡£OFFICIAL SITE
https://neguse.jp/