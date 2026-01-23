1月23日までに、Number_iのメンバー・平野紫耀が自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露し、その姿が話題となっている。

平野は、日本時間の1月21日からフランス・パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開催された2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席。ここ数日は、現場での様子をInstagramに連投していた。

「23日までの最新の投稿では、《day off》とし、束の間の休日に撮影した写真を添えていました。スーツとサングラスを着用し椅子に座りポーズするショットや、ピザの写真なども掲載されました。さらにファンがもっとも仰天したのは、プールに入るショットでした」（芸能プロ関係者）

室内プールに入るショットには、上裸姿の平野が写っている。厚い胸板や、ムキムキの腕周りなど、鍛え上げた肉体があらわになっておりファンも驚愕。Instagramのコメント欄には、色気漂う平野に悶絶する声が多数届いていた。

《胸板えっっぐ》

《ちょっっっと待って！！筋肉どうなってんのよ》

《まじでLVスーツの時、筋肉どこにしまってたの》

ファッションショーの際に着用していたスーツ姿からは想像ができないほどの肉体美を披露。あまりのギャップに空いた口が塞がらないようだ。

「ファッションショーでは、ベージュのスーツに青いシャツを着用。紺色のネクタイをしてスタイリッシュな姿を披露していました。どちらもほぼ同時期に撮影された写真だと思われますが、そのギャップは一目瞭然。別人のような変化に驚くのも無理はありません」（前出・芸能プロ関係者）

じつは平野は、「筋トレをしていない」と公言していた。激しいダンスなど仕事での運動で自然と鍛え上げられているといい、そのエピソードはファンの間でも有名だ。しかし、ここ最近はそんな生活にも変化が見られたと、前出の芸能プロ関係者はこう振り返った。

「2025年5月に行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』のレッドカーペットに登場した平野さん。駆けつけた取材陣からのインタビューに、空き時間は楽屋で筋トレをしていたことを告白。さらに、胸周りをしっかり鍛えたといい、レッドカーペット中にも筋肉痛があることを明かしていました。元々筋肉がつきやすい体質だと語っていて、これからもますます身体が大きくなっていきそうです」

肉体美もプラスされ、平野のイケメンぶりは止まるところを知らない。