¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢1·î23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼Â¤ÎËå¤È¤Î¡ÈÈþ¿Í»ÐËå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ô¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤ó¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Ëå¡¦¿¹¤Á¤µ¤È¤µ¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ËË¤ÈËË¤ò´ó¤»¤¿Ä¶»ê¶áµ÷Î¥¤Î¼Ì¿¿¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀéÍÕ¡¦ÉÙÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¡£ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¿¹¤Î°¦¸¤¤Î¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¡¦¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¤Æ±È¼¤ÎÎ¹¹Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ô2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡Õ¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿¹¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï½÷Í¥¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢1·î¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë ÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡ØÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿¹¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤µ¤È¤µ¤ó¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¹¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤µ¤È¤µ¤ó¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¡£¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·ç¤«¤µ¤º½Ë¤¦ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢»ÐËå¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿°ÊÁ°¡¢¡È#»Ð¤Î¤è¤¦¤ÊËå¡É¤È¥¿¥°¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤µ¤È¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤à¤·¤í¿¹¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÈËå¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¾¤Î¿Í¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈà½÷¤Î¥ê¥»¥Ã¥ÈÂÎ¼Á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ìÅì¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æºï½ü¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏLINE¤ÎÊ¸¾Ï¤Ê¤É¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡£¤½¤ì¤À¤±²áµî¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëËå¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¹¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤òµö¤·¹ç¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ï¶¯µ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤µ¤È¤µ¤ó¤È¤Î°ì½ï¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤µ¤È¤µ¤ó¤â»Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯´Ú¹ñÄÌ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢SNS¤«¤éÉÑÈË¤Ë´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÈþ¿Í»ÐËå¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ëå¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£