1月にスタートした民放のゴールデンプライム帯で放送中の冬ドラマだが、大苦戦している作品が相次いでいる──。

「好調と言えるのは、1月18日の初回で視聴率13.3％を記録した『リブート』（TBS系、主演・鈴木亮平）、これまで3話まで放送され視聴率が10.0％、8.9％、9.7％を記録している『おコメの女』（テレビ朝日系、主演・松嶋菜々子）くらいでしょう（視聴率はビデオリサーチ調べ、世帯平均、関東地区、以下同）。

TVerのお気に入り登録が88.5万で冬ドラマのなかではトップに立っている『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系、主演・竹内涼真）も大健闘。それら以外は“惨敗”と言っていい状態です」（芸能記者）

なかでも視聴率の低迷が顕著なのが、『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系、杉咲花）だ。視聴率は第1話が3.8％、第2話が3.3％と、4％にも届かない状況だ。

「恋愛映画で高い評価を得ている今泉力哉氏が監督と脚本を担当し、映画ファンから大きな期待を集めていました。実際、SNSでは好意的な意見が多数みられますが、数字だけでいえば急上昇は難しそうです。主人公のサブカル系女子には共感できない人が多そうですし、やたらと会話が多く、ぼーっと観ることができない。GP帯のテレビ向きではないかもしれません。途中から観てもストーリーが難解で、今後も視聴率が伸びることはなさそうです」（同前）

『DREAM STAGE』（TBS系、主演・中村倫也）は1月16日の初回が4.4％。TBSの金曜夜10時といえば『不適切にもほどがある！』などのヒット作を生み出してきた枠だが、初回視聴率が5％に満たなかったのは、これが初めてだ。

「弱小芸能事務所のグループがK-POPの頂点を目指すという話ですが、あまりにもストーリーがベタ過ぎます。TVerのお気に入り登録も27.3万で、『再会』の3分の1しかありません」（同前）

『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系、主演・上白石萌歌、生田斗真）は、第1話が4.9％、第2話が3.9％。土曜夜9時台のドラマだが、このままいけば平均視聴率が3％台という可能性もある。

「同名の小説が原作のラブコメですが、ややインパクトに欠けるのかもしれません」（同前）

ちなみに『パンダより〜』の脚本を手掛ける根本ノンジ氏は、橋本環奈主演の『ヤンドク！』の脚本も担当している。橋本とはNHK連続テレビ小説『おむすび』に続いてのコンビだ。その『ヤンドク！』だが、第1話は8.1％とまずまずの数字を出したものの、第2話では6.1％と、一気に急降下。早くも危険水域に突入している。

「2月にはミラノ・コルティナ冬季五輪が始まります。日本のGP帯でも中継があるので、人気種目とぶつかるドラマはかなり影響を受けそうです。また2月8日には衆議院選挙の投開票がおこなわれます。選挙関連の特番が増えれば、視聴率が振るわない“不人気”ドラマの視聴率への影響は避けられないでしょう」（テレビ関係者）

テレビドラマ業界はいま、まさに“真冬”なのかも──。