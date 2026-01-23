¤Í¤°¤»¡£¡¢¡È±Ê±ó¤Î°¦¡É¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¤Í¤°¤»¡£¤¬¡¢2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¿·¶Ê¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡È±Ê±ó¤Î°¦¡É¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£
ËÜÆü1·î23Æü(¶â)¤ËZepp Haneda¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢¡Ö±§Ãè¤Ç°ìÈÖ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¥Ð¥ó¥É¡×¤ÈÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¶ÊÄ´¤Ë¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¤ê¤ç¤¿¤Á¡ÊVo¡Ë¤Î²ÎÀ¼¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤ë1¶Ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ò¤Ê¤ª¤ä¡ÊG¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¿¿¤ÃÇò¤ÇÂç¤¤Ê¸¤¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Apple Music¤ÈSpotify¤Î»öÁ°Í½Ìó¼Ô¤Ë¤Ï¤ê¤ç¤¿¤Á¤Î¼ê½ñ¤²Î»ì²èÁü¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëPre-add / Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò¹ÔµÓ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¼«¿È¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã°¦Ìä°¦Åú¡ä¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
¡Ö°ìÀ¸ËÍ¤éÎø¤ò¤·¤è¤¦¡×
2026.2.22 Digital Release
STREAMING / DL¡§https://kmu.lnk.to/ibksn
¢¨2·î21Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç¤Ë»öÁ°Í½Ìó¤ò¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ö¤ê¤ç¤¿¤Á¼ê½ñ¤²Î»ì²èÁü¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ã¤Í¤°¤»¡£ONEMAN LIVE ¡Ö°¦Ìä°¦Åú¡×¡ä
2026Ç¯6·î28Æü(Æü)¡¡²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
OPEN 17:00/ START 18:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://neguse.jp/aimonaitou/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,888±ß(ÀÇ¹þ)¡¡Á´ÀÊ»ØÄê
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÅý°ìÀèÃåÀè¹Ô ¼õÉÕÃæ
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/neguse/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/neguse/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/neguse-k/
¢¨2/23(·î) 23:59¤Þ¤Ç
¡ã¤Í¤°¤»¡£¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³¹¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ 2026 ÀÄ¤¤½ÕÊÔ¡×¡ä
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¡¡°ñ¾ë mito LIGHT HOUSE
2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¡¡ÆÊÌÚ HEAVEN¡ÇS ROCK Utsunomiya VJ-2
2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡¡Ä¹Ìî NAGANO CLUB JUNK BOX
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡¡»³Íü ¹ÃÉÜCONVICTION
2026Ç¯3·î17Æü(²Ð)¡¡·²ÇÏ Á°¶¶DYVER
2026Ç¯4·î8Æü(¿å)¡¡°¦ÃÎ Ë¶¶ club KNOT
2026Ç¯4·î9Æü(ÌÚ)¡¡ÀÅ²¬ ÀÅ²¬UMBER
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç ·´»³Hip Shot Japan
2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡´ä¼ê À¹²¬CLUB CHANGE WAVE
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)¡¡Ê¼¸Ë ÂÀÍÛ¤È¸×
2026Ç¯5·î14Æü(ÌÚ)¡¡µþÅÔ KYOTO MUSE
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÁ´¼«Í³¡Ê1drinkÊÌ¡Ë
¥í¡¼¥Á¥±HMV¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷Àè¹Ô¡§¡Á1/25(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃêÁªÀè¹Ô¡§¡Á2/2(·î)23:59¤Þ¤Ç
https://l-tike.com/neguse/
¡ã¤Í¤°¤»¡£presents¡ÖHOT de GOOD fest. 2026¡×¡ä
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²° COMTEC PORTBASE
open12:00/start13:00
½Ð±é¡§¤Í¤°¤»¡£ / ¥¢¥ë¥¹¥Æ¥¤¥¯ / KALMA / Bye-Bye-Hand¤ÎÊýÄø¼° / bokula. / Blue Mash / Maki / moon drop / ¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://neguse.jp/hot-de-good-fest2026/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§6,666±ß¡Ê1drinkÊÌ¡Ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°, 2F»ØÄêÀÊ
https://l-tike.com/neguse/
¡ã¤Í¤°¤»¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖBAND TO THE FUTURE ¶¡×¡ä
¡Ê¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¸ø±é¤Ï³ä°¦¡Ë
2026Ç¯01·î23Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/ASIAN KUNG-FU GENERATION
2026Ç¯01·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ Zepp Haneda¡¡w/moon drop
2026Ç¯02·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¿·³ã LOTS¡¡w/¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ¡¡¢¨¿¶ÂØ¸ø±é
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß(1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ)¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°, 2FºÂÀÊ, 2F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
¥í¡¼¥Á¥±¡§https://l-tike.com/neguse/
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/neguse/
¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/neguse-tour2526/
