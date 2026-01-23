ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹¬²»¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥Ó¥Ã¥±¥Ö¥é¥ó¥«Äó¶¡¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖBBB¡×ÇÛ¿®¤Ø
ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê2ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹¬²»¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥µ¥¤¥ª¥ó¡Ë¤ò3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÝÇ½À¸³è15¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ÈÀ®Ä¹¤òÉ½¸½¤·¤¿°ìËç¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ¼¿¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAlca¡×¤ä¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¦°ÂËÜºÌ²Ö¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂç·ù¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãHINATA KASHIWAGI one man live tour 2025 ¡Öagain¡×¡äÅìµþ¸ø±é¤Î¥Õ¥ë±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãHINATA KASHIWAGI 1st TOUR ~enchantment~¡äÅìµþ¸ø±é¤ª¤è¤Ó¡ãHINATA KASHIWAGI one man live ~iris~¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¡¢¤µ¤é¤Ë»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿ËþºÜ¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡Ë¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ªSony Music Shop¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¤«¤é1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤CD¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡£´ü´ÖÆâ¤ËCD¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥±¥Ö¥é¥ó¥«Äó¶¡¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖBBB¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥Ð¥Ù¡Ë¤¬¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥±¥Ö¥é¥ó¥«¤ÈÇðÌÚ¤Ò¤Ê¤¿¤Ï»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø ºßÀÒ»þ°ÊÍè¤Î±ï¤Ç¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£³Ú¶Ê¤ÏÇ®ÎÌ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖBBB¡×Àè¹ÔÇÛ¿®
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¢£2nd Album¡Ø¹¬²»¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
CDÍ½Ìó¡¡https://kashiwagihinata.lnk.to/SAION_PKG
¡ãSony Music Shop ´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤CDÍ½Ìó¡ä
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB2¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡ºÀÚ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://kashiwagihinata.lnk.to/SAION_erl
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ü¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥È¥ì¥«¡Ë¡¡13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ü¥È¥ì¥«¡Ë¡¡3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¡¤´¹ØÆþ´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¹ØÆþ´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
[¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à]¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦ÄÌ¾ï¡Ë
¡ÖBBB¡×¡ÖAlca¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂç·ù¤¤¡×¤ò´Þ¤àÁ´10¶Ê¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
[Blu-ray]¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡Ë
¡¦¡ÖHINATA KASHIWAGI one man live tour 2025 ¡Öagain¡×¡×Åìµþ¸ø±é¥Õ¥ë±ÇÁü
¡¦¡ÖHINATA KASHIWAGI 1st TOUR ~enchantment~¡×Åìµþ¸ø±é¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü
¡¦¡ÖHINATA KASHIWAGI one man live ~iris~¡×¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü
[¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯]¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡Ë
»£¤ê¤ª¤í¤·¼Ì¿¿ËþºÜ¤Î40P¤Ë¤âµÚ¤Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
[¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¥«]¡Ê´°Á´À¸»º¸ÂÄê¡¦ÄÌ¾ï¡Ë
Á´4¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ
¡ÚCD¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
[ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ]
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä¡¡2nd Album¡Ö¹¬²»¡×
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡§SECL-3306¡Á3308¡¡13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÄÌ¾ïÈ×¡§SECL-3309¡¡3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp
メガジャケ
※特典ご希望の方は特典付商品をご予約・ご購入いただくようご注意ください。
楽天ブックス
アクリルホルダー
セブンネットショッピング
アクリルスタンド
