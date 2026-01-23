ISSEIが、3rdデジタルシングル「Perfect feat. SKRYU」を2月9日(月)に配信リリースする。

本作は数々のMCバトルでの優勝経験を持つSKRYUを迎え、共同制作により完成した楽曲。 これまでのISSEIの作品にはないポップな前向きソングで、 イメージの全く違う2人が最高に”Perfect”な化学反応を起こしている。

▲ISSEI

▲SKRYU

また5月4日(月祝)には、同楽曲が収録された3rdシングル「Perfect feat. SKRYU」の発売も決定した。こちらは 2月9日(月)よりTOBE OFFICIAL SITEにて予約受付が開始される。

加えて、2月22日(日)・3月8日(日)に関東某所、3月14日(土)・3月22日(日)に関西某所にて 3rdシングルが予約可能なフリーライブイベントも開催されることが発表された。詳細は後日発表となる。

■ISSEI - 3rd Digital Single「Perfect feat. SKRYU」

2026年2月9日(月)配信スタート ■ISSEI - 3rd Single「Perfect feat. SKRYU」

2026年5月4日(月祝)発売

2026年2月9日(月)よりTOBE OFFICIAL SITEにて予約受付開始