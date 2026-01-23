¤½¤ÎÈ±·¿¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤«¤â¡Êµã¡Ë¢ª Â¨º£¤Ã¤Ý¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤Ë»÷¹ç¤¦¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¡×♡
ÅßÉþ¤ä¾®Êª¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤é¡¢È±·¿¤Ë¤â¿·Á¯¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥ªー¥Àー¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤ËÌîÊë¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Î®¹Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¡×¡£º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥ì¥¤¥äー¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Î¡¢Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¤Î¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤µ¤È¤È¤â¤Ëº£¤Ã¤Ý¤µ¤Þ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¡ª
½éÄ©Àï¤Ê¤é¹µ¤¨¤á¤¬¥Ù¥¿ー
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@t.ikeda214¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ªー¥ÀーÂ¿¿ô¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤Ê¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤¬Äã¤¯¡¢ÌÓÀè¤Î¥Ï¥Í¤â¹µ¤¨¤á¤È¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓÀè¤À¤±¤Ç¤â¥°¥Ã¤È¹¤È´¤±¤ë
¥È¥Ã¥×¤òÄ¹¤á¤Ë»Ä¤·¡¢ÌÓÀè5cmÄøÅÙ¤Ë¤À¤±¥¦¥ë¥Õ¤Î·Ú¤µ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼ó¸µ¤Ç¥¥å¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬´°À®¡£Â¿ÌÓ¤ä¹¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÌÜ»Ø¤»¤½¤¦¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@kitadani_koujiro¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ·ë¤Ó¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¸ª¥é¥¤¥ó¤Î¤¯¤Ó¤ì¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£
´Ý¤ß¤È¥«¥éー¤ÇÎ©ÂÎ´¶¥¢¥Ã¥×
¤¿¤Ã¤×¤ê¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤¿¡¢ÌµÂ¤ºî¤ÊÆ°¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤Ç´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¤¤È±¤ä¥³¥·¤Î¤Ê¤µ¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ã¤Ú¤ê´¶¤Î¥«¥Ðー¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ùー¥¸¥å·Ï¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£ËÄÄ¥¿§¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÇòÈ±¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¥·¥çー¥È¥ì¥ó¥°¥¹¤Ê¤é¤«¤Ã¤³¤è¤¯·è¤Þ¤ë
¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¹¥¤ß¤Ê¤é¡¢¼ª¤ä¼ó¤¬ÇÁ¤¯¥·¥çー¥È¥¦¥ë¥Õ¤ò¸õÊä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Éþ¤òÃå¹þ¤ß¤¬¤Á¤ÊÅß¤Ç¤â¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´é¤ÎÍ¾Çò¤Ï¡¢Á°È±¤«¤é¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥é¥¤¥ó¤ò·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Æ¡£
writer¡§Nae.S