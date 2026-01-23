Kroi、8月より全国6都市10公演を回るライブツアー開催決定
Kroiが8月より、対バン公演を含む全国6都市10公演を回るツアー＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞の開催を発表した。
Kroiは1月23日、東京・国立代々木競技場第一体育館にて、初のアリーナツアー＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞のファイナル公演として最大キャパシティでのライブを開催。その熱狂に包まれたアンコールにて、本ツアーの開催がサプライズ発表された。
巨大なスケールで展開されたアリーナツアーを経て、“JUNGLE”と名付けられた本ツアーでは、ワンマン公演に加え、Kroiにとって実に2年ぶりとなる対バン公演も実施される。対バンアーティストの発表にも注目したい。
チケットFC先行は、1月23日21時より受付がスタートする。
＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞
座種：1Fスタンディング 2F指定席
料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円 (税込/ドリンク代別)
2F指定席・・・ 8,000円 (税込/ドリンク代別)
2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演）
開場18:00/開演19:00
2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（2マン公演）
開場18:00/開演19:00
2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演）
開場18:00/開演19:00
2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演）
開場17:00/開演18:00
2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（2マン公演）
開場18:00/開演19:00
2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演）
開場16:30/開演17:30
2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（2マン公演）
開場18:00/開演19:00
2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演）
開場16:30/開演17:30
2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO) （2マン公演）
開場17:00/開演18:00
2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演）
開場17:00/開演18:00
FC先⾏(抽選)
受付期間：1月23日（金）21:00 〜 2月8日（日）23:59
当落発表：2月11日（水）〜
入金期限：〜2月15日（日）23:59
枚数制限：1会員様につき各公演2枚まで
※Kroi 公式FC「ふぁんく らぶ」会員のみ購入が可能です。（同行者 非会員可）
リンク：https://kroi-fc.net/news-entry/4936/
