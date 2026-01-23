女優の本田翼が美脚を披露し、ファンはくぎ付けになった。

２３日までにインスタグラムで「Ａ ａｍｉｐａｒｉｓ ２０２６ＡＷのショーを観にパリへ ジャケットにスウェット、キャップ、ソックス レイヤードでいろんな魅せ方をしてくれて ２０２６ＳＳの淡い色合いとはまた違う赤や柄もの、けどａｍｉｐａｒｉｓらしさを感じる色の組み合わせや素材感。私のコーディネートはシャツにメンズサイズのコート、足もとはパンプスで抜け感と女性らしさでメンズとウィメンズのバランスを楽しむコーディネートで メンズのショーだからこそできるファッションもまた楽しいです」とつづって、白のジャケットにミニ丈のボトムスを合わせ、美脚があらわになったコーディネートを披露。続けて「とてもとても素敵なショーで次の冬が来るのを楽しみにさせてくれました」と記して投稿を締めた。

この投稿には「美しい」「やっぱスタイル良すぎ」「国宝級の美しさ」「最近はブーツのイメージあったから、ばっさーの生脚見れて嬉しいです」「マジスタイル良くて可愛い」「たまらん」「はい 天使ー」などの声が寄せられている。