グラビアアイドル・秋田そな(21)が、19日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ぴったりタンクトップでへそチラ

2025年11月にグラビアデビューしたばかり。同誌への登場は初めてだ。



自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「週刊プレイボーイ5号に掲載していただいてます!もうゲットしてくれましたか～?」と報告。秋田県出身ということもあり、同日発売のデジタル写真集のタイトルは「めんこい」。こちらもアピールした上で「本誌もデジタル写真集も見どころ満載なので、どちらも見て楽しんでいただけたら嬉しいです!」「素の表情も、デジタル写真集でしか見ることの出来ない大人っぽい私も詰め込みました」と呼びかけた。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。お気に入りは「赤ニットの水着にニット帽で、焼き芋と一緒に撮ったカットですね」と明かした。焼き芋を手に、ニッコリほほ笑む表情とともに、89･60･91の見事なボディもしっかり披露している。



同号は田中美久が表紙＆巻頭を担当。横野すみれ、西澤由夏、西野夢菜、野咲美優も登場している。



（よろず～ニュース編集部）