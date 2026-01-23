今月27日公示、来月8日投票となる衆議院選挙は、県内3つの選挙区の構図がほぼ固まりました。



現時点の立候補予定者の顔ぶれです。



最も激戦となりそうなのが富山1区です。

自民党は、元衆議院議員の中田宏さんが県連の申請通り公認されました。

一方、前回は立憲民主党の比例代表で当選した山登志浩さんは、新党の中道改革連合から立候補します。

共産党は新人の青山了介さんが立候補を表明しています。

参政党からは新人の斉藤匠さんが立候補します。

1区で前回当選した田畑裕明さんは、自民党の公認から外れたため、無所属で立候補を表明しています。





続いて富山2区です。自民党は上田英俊さんが3期目を目指します。新人の越川康晴さんは「中道改革連合」から立候補を予定しています。2021年の衆院選と同じ2人の一騎打ちとなりそうです。そして富山3区です。自民党は7期目を目指す橘慶一郎さんが、国民民主党は新人の山本圭太さんが、共産党は新人の坂本洋史さんが立候補する予定です。また参政党はきょう、富山3区に候補者1人を擁立すると発表しました。擁立するのは、新人の直原美和子さんであさって事務所開きをするということです。