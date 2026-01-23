富山市に生産拠点を構える機械メーカーの不二越はきょう、産業用ロボットを核にした事業運営へと経営方針を大きく転換すると発表しました。

産業用ロボットで世界シェアトップをめざすとしています。



これは、富山事業所で開いた会見で明らかにしたもので、来月退任する黒澤勉社長と、来月新社長に就任する予定の中村成利・ロボット事業部長が出席しました。

現在、売り上げの13％を占めるロボット事業を30％から35％に引き上げ、ロボットを核にさらなる成長を図りたいとしています。





不二越 中村新社長「われわれの商材のなかで一番伸びると考えたのがロボット」ロボットの生産は現在の富山と中国に加え、需要のあるアメリカ・インディアナ州の工場でも年内にも開始し、無人化のラインを設置する予定です。AIの研究所をアメリカにも設立し、富山事業所にある研究所と連携して、最先端の技術開発を進めたいとしています。これらにより、産業用ロボットの世界シェアを現在の7％ほどから20％に引き上げ、世界トップをめざしたいとしています。中村新社長「われわれがめざすのは知性を持ったロボット。どれだけ生産効率を上げる提案がロボット側からできるか人にやさしい、作業者の相棒になるようなロボットをめざしていきたい」不二越はきのう、中村ロボット事業部長を新社長とするトップ人事を発表しました。中村さんは、立山町出身の57歳で、入社後、ロボット事業一筋でキャリアを重ねてきました。