衆議院は、きょう召集された通常国会冒頭の本会議で解散されました。

総選挙は今月27日公示、来月8日投票で、解散から投票までの期間が戦後最も短い超短期決戦です。



まずは、解散で前議員となりいずれも県内の選挙区で立候補を予定している4人の声です。



神林賢範記者

「東京の国会議事堂前です、真冬の決戦となる今回の衆院選、富山の前職4人は選挙戦で何を訴えるのでしょうか」



「日本国憲法第7条に基づき衆議院を解散する」





解散とともに、衆議院議員は議員の職を失います。前議員となった県在住の4人は今回の解散をどう受け止めたのでしょうか。富山1区の田畑裕明さんは自民党の公認から外れ、無所属で戦うと表明しています。解散直前、自民党の控室で高市総理と顔を合わせた田畑さん。「戻ってきます」などと言葉を交わしたといいます。田畑裕明さん「この政治不信を助長させた、そのこと、大変大きな失敗をしました、また支援者もガッカリさせ、またいろんな意味で厳しい局面にあるのも事実だと思います。お詫びするところはお詫びをし、国政での13年間の取り組み、このことで培った市民の皆さんとのいろんな仕事やそして信頼、そうしたことを糧に1人になりますが堂々と選挙戦を展開していきたいというふうに思います」一方、前回は比例代表で復活当選した山登志浩さんは、今回は新党の中道改革連合から立候補します。山登志浩さん「在任期間454日で、非常に短い議員活動でした。やりたいこと、たくさんありますが、それができなくなってしまった。一言で申し上げると悔しい。働く皆さんやごくごく普通に暮らしていたいと願う皆さん、声なき声しっかりと代弁者になれるよう、差別化を図ってまいります」そして、2区と3区の前議員は。上田英俊さん「自民と公明という連立政権から、自民と維新という形に変わりましたので、そこの信を問うということなんだろうというふうに思います。相手の候補がどうのこうのというよりも、むしろ私が議席をお預かりしている選挙区のこれからをどう描いていくか、市町村長さんであるとか、議会の方々であるとか、そういったことの具体的なテーマをですね、これから有権者の方々に訴えていきたいというふうに思ってます」橘慶一郎さん「前回の参議院選挙も非常に厳しい結果であったと認識しています、それからいろいろなことの政策も再構築して臨む選挙なので、しっかりそういったところを訴えて結果を出していきたいという思いです。皆さんがやはり大きな問題意識というのは、物価高からどう生活や暮らしを守っていくかということが大きいと思います、そのほか少子化対策とか地域の活性化とかあると思いますが、それらを中心にやらせていただきたいと思います」