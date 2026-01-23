解散により、立候補予定者や県内の各政党は選挙準備を加速させます。

先ほど紹介した前議員が所属する党以外の県内各党に衆議院選挙にどう臨むかを聞きました。



自民党と連立与党となって初の国政選挙に臨む維新は。



維新県総支部 柴田巧代表

「改革のギアを上げていくためにも、国民の皆さんのご支持、ご理解を得たいと、そういう選挙になると思っています。県内では候補者は擁立できないということになりましたが、北陸信越ブロックでの比例選挙に向けてそこに専念をしていきたいと思っておりまして、北陸信越ブロックで1議席を少なくとも取れるように、富山維新が大きな役割を果たしていきたいと思っています」





去年の参院選で勢力を拡大し、衆院選では3区に候補を立てる国民は。国民県連 庭田幸恵副代表「国民生活を顧みない、大義がない解散だというふうに受け止めてはおります。逆転の夏で私勝たせていただきましたけれども、試練の冬を逆転の冬に変えてもっと手取りを増やす。そして国民に寄り添った生活者に寄り添ったそういった政策を実現できるのは、私たち政策実現野党ということで国民民主党だということを強く強く富山3区の方にですね、訴えていきたいなと思っております」自民との連立から離脱し、立憲との新党・中道を設立した公明は。公明県本部 佐藤則寿代表「来年度予算を今年度中に成立させることができないという状況になっているにもかかわらず、強行された事について、憤りを持っている。急にできた政党ですので、党員にも本意を分かっていただけるように、一人一人に丁寧に賛同をいただけるように、これをどこまで広げられるか、これに尽きる」1区と3区に候補者を立て、比例代表では全ブロックで議席確保を目指す共産は。共産県委員会 上田俊彦委員長「全く大義がない解散だと、みんな怒ってますよ。これじゃ考える時間も材料もないと、みなさん思っておられると思うんですよね。そういう意味では、やっぱり高市人気で票と議席をかすめとろうと、非常に党利党略のやり方だと思います。まず私たちは北陸信越の日本共産党の議席を取り戻すと。これを最大の目標にしております。選挙区はそれと一体、効果的、相乗的に戦い、躍進を目指すと」去年の参院選で票を伸ばし、衆院選では初めて選挙区に候補者を立てる参政は。参政県連 金山茜会長「この時期の解散が、よかったとは言えないんですけれども、世界情勢を鑑みたうえでの判断もあったのかなと感じるというところ。参院選の盛り上がりをまた衆院選でつなげて、さらに盛り上げていきたいなと思っております」