雪はきょうは小康状態でしたがあすから再び大雪への警戒が必要なんですね。



あすから日曜日にかけて、第2のピークになりそうです。

雪雲の動きを見ていきましょう。



日本海にびっしりと並んで見えるのが雪雲ですね。



特に注目してほしいのがこの発達した雪雲の帯です。

これがJPCZ＝日本海寒帯気団収束帯です。

JPCZは、大陸から吹く冷たい風がぶつかり合ってできる発達した帯状の雪雲です。





このJPCZがこのあとどう動くのか、風と雪雲の予想で見てみましょう。あすの朝は、JPCZは新潟県に向かっています。この時、県内にも発達した雪雲の帯がかかっています。これは、地形などの影響で風と風がぶつかることで生じる、局地的な前線によるものです。これを「北陸前線」と呼んでいます。この周辺では、雪雲が発達しやすくなリます。さらに、あす夜にはJPCZが県内に近づき、かかります。JPCZによる雪雲で積雪が短時間で一気に増える可能性があります。雪は、あさって日曜日にかけて断続的に降る見込みです。予想降雪量です。あす午後6時まで24時間の予想降雪量は、多い所で平野部が25センチ、山間部が50センチ。あさって午後6時までの24時間は、平野部が40センチ、山間部が70センチの予想です。週明けの天気はどうでしょうか。26日の月曜日は、雪が降りやすい状態が続きます。27日火曜日はいったん冬型の気圧配置は緩む見込みですが油断は禁物です。こちらは上空1500メートル付近の寒気の様子です。27日火曜日の夜からは平野部で雪を降らす目安のマイナス8度以下の寒気が県内に入り込んでくる見込みです。その後も寒気は強まり、居座り続ける見込みです。まだしばらくは、雪や寒さへの警戒を続けてください。今週末は、不要不急の外出を控えて、安全第一でお過ごしください。