1月23日、藤本美貴がInstagramを更新した。

【写真】家族旅行中の夫婦2SHOTも公開

藤本は、自身のInstagramアカウントにて、「1月の自分の誕生日を心待ちにする次女」「自分でカレンダー作って 毎日ワクワクしてます」と綴り、自作のカレンダーの過ぎた日にハートマークを書き込む次女の微笑ましい様子を公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「可愛い〜」「キュンキュンしますね！」「ナイスアイデア」「楽しそう！」「愛おしい」などのコメントが集まっている。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に品川庄司・庄司智春と結婚し、現在は3児の母。登録者数100万人を突破したYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ』では、家族との日常や母親としての姿・考えなどを発信し、注目を集めている。

Instagramでも家族に関する投稿をたびたび行っており、1月17日には、正月に家族でアメリカ・セドナに旅行に行ったことを明かすと、「お正月は雨だったけど…笑 2日無事に初日の出見られました」などと綴り、庄司との夫婦2ショットも披露していた。

画像出典：藤本美貴オフィシャルInstagramより