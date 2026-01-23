手が美しいと思う「50代男性俳優」ランキング！ 2位「竹野内豊」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「50代男性俳優の手」に注目したランキングを紹介します。さまざまなドラマや映画で、主演を務めるなど大活躍している50代の男性俳優。人気が高い俳優が多く、作品では手が注目されることもあります。
それでは、「手が美しいと思う50代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位に選ばれたのは竹野内豊さんです。竹野内さんは、モデルとして活動を始め、1994年にドラマ『ボクの就職』（TBS系）で俳優デビュー。ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）や映画『冷静と情熱のあいだ』などが大ヒットし、イケメン俳優として支持を獲得します。
近年では、NHK連続テレビ小説『あんぱん』や、映画『雪風 YUKIKAZE』などで名演技を披露。そんな竹野内さんの手は指が長く魅力があり、男女問わず票を集めました。
回答者からは、「先日『徹子の部屋』を見た際にきれいな手をしているなと思った」（50代男性／埼玉県）、「指先まで無駄のない長さとしなやかな動きがあり、年齢を重ねた男性ならではの落ち着いた色気を感じます」（30代女性／秋田県）、「竹野内さんは指が長く、爪の形も整っていて清潔感があります」（40代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはGACKTさんです。GACKTさんは、バンド・MALICE MIZERでの活動で人気を獲得し、1999年5月にソロデビュー。その後は、タレント・俳優としても活動を行い、バラエティー番組にも数多く出演しています。
俳優としては、NHK大河ドラマ『風林火山』や映画『翔んで埼玉』など、ヒット作に多く出演していることでおなじみです。そんなGACKTさんは、トレーニングや美容に関する知識が豊富で、美意識が高いことで有名。現在でも指先まで美しく整え、高い支持を集めています。
回答者からは、「テレビでマイクを持ってる手をみた時、感動した」（40代男性／神奈川県）、「美容に気を使っているイメージがあるから」（20代女性／京都府）、「全身の美容にとても気を遣ってメンテナンスしてそうだから」（40代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
