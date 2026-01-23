¡Ö±ÆÉð¼Ô¤ä¤ó¡×JOY¡¢¥æ¡¼¥¸¤Î¹âµé¼Ö¸ø³«¤Ë»¿ÈÝ¤âÊÛÌÀ¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ï¤«¤é¤ów¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»÷¤Æ¤ë¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¤µ¤ó¤Ï1·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò±£¤µ¤º¤Ë¡¢¹âµé¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âµé¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Ä¡ÈÉÙ¹ë¡É
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¦¤Ã¤½¤À¡Á¡¡¤³¤ìJOY¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¤ä¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ï¤«¤é¤ów¡×¡ÖJOY¤È¥æ¡¼¥¸¤Ã¤ÆÆ±¤¸¿Í¤ä¤í¡©ÈÖÁÈ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î°ã¤¤¤ÇÌ¾Á°ÊÑ¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¼ÖÇã¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
