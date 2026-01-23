¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¸ú¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡© Âç»ö¤Ê²ñµÄÁ°¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ú°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
Q. ¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¸ú¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡© Âç»ö¤Ê²ñµÄÁ°¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹Q. ¡ÖÌ²µ¤¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê²ñµÄ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© °ìÈÖ¸ú²ÌÅª¤Ê°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
A. ¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤é30Ê¬Á°¤Ë°û¤à¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢Ì²µ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Ç¾ÆâÊª¼Á¡Ö¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¡×¤ÎÆ¯¤¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Î³ÐÀÃÅÙ¤ò¹â¤á¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¾¤Î¡ÖÊó½··Ï¡×¤â»É·ã¤·¡¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ½¸ÃæÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾ì¹ç¤ÏµÛ¼ý¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç1¡Á2»þ´Ö¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Ë°û¤ó¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÝ¼è¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬È¾Ê¬¤Ë¸º¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÀ®¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó3¡Á6»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¤¬Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£ÉÔÌ²¤äÉÔ°Â¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Æü¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ÄÚÅÄ Áï¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆüËÜ¤ò¿çÌ²Àè¿Ê¹ñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤²÷Ì²½¬´·¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤ëÀìÌç°å¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡¢ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¥³¡¼¥Á¶¨²ñ½êÂ°¡£°å»Õ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î»Å»ö¤ò³è¤«¤·¡¢°å³Ø¡¦À¸Íý³Ø¤È¹ÔÆ°·×²è¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÄÚÅÄ Áï¡Ê°å»Õ¡Ë)