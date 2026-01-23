YOSHIKI¡¡23Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¿·¶Ê¡ÖLARMES¡×¤ÎÃ±ÆÈ¥ê¥ê¡¼¥¹¸«Á÷¤ê¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Ø
¡¡X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ÎÆü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖLARMES¡×¤ÎÃ±ÆÈ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡Ö½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¿·¶Ê¡ØLarmes¡Ù¤ÎÃ±ÆÈ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ÈYoshiki Classical II¡É¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Îµ±¤¤òÊü¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(4·î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï±éÁÕ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹)¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤´Íý²ò¤È¤´»Ù±ç¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤ÏºòÇ¯11·î20Æü¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡Ö¥Ø¥°¥é°äÀ×¡×¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÎÞ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLARMES¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£