¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÎ®¤ì¤¿¿è¤ÊCM¤¬ÏÃÂê¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Ï¡¢23Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡¡FINAL¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÎ®¤ì¤¿¡ÖÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¡×¤È¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Î¥³¥é¥ÜCM¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CM¤Ç¤Ï¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Î²áµî¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö26Ç¯Á°¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È²Ê³Ø¤Ï¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡É¡£ºç¥Þ¥ê¥³¤Ï²Ê³Ø¤Î¥Á¥«¥é¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢½õ¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥Á¥«¥é¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥Á¥«¥é¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö26Ç¯´Ö¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎCM¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¤ÎCM¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÖCM¤Ç¤¦¤ë¤¦¤ë¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊCM¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖCM¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£