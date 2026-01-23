²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡¢¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×CM¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÎ¢Â¦ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬ÄÉÅé¡Ö¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡È¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬22Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÂåÉ½¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ÇÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¸Á°¡¢2019Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿±ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤È¿ÍÊÁ¤Ë¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡¢2019Ç¯9·î¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×ÊÓ¤Ç²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¶¦±é¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤¬·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±CM¤Ç¤Ï±é²Î²Î¼ê¡¦¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¶¦±é¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼Â¸½¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸ÞÌÚ¤Î½Ð±é¤¬»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÜÈÖ¤Î»£±ÆÃæ¤ËÆÍÁ³¸ÞÌÚ¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤É¤¦¤â¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç±þ¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¡Ö°ìÈ¯»£¤ê¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï´ý»Î¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£14ºÐ7¥ö·î¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤È¤¤¤¦³×¿·À¡¢36´ü¤Ë¤ï¤¿¤êAµé´ý»Î¤òÌ³¤á¤¿»ýµ×ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤Î±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤ÈÀµ³Î¤µ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÇµïÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤¤³¤È¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾´ý¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â·É°Õ¤òÊú¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¾Ð´é¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°¥Åé¤Î¸ÀÍÕ¤òÊû¤²¤¿¡£
