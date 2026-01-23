Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡ÆüËÜÃæ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Î¥×¥í½éÂÐ·è¡Ö¤³¤ì¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ä¡×
¡¡DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ºå¿ÀÆ±´ü¤Ç¸½¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦»°É©½Å¹©West¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËÌÛê»ËÌéÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎYouTube¡ÖJOH¡ß¥¸¥ç¥¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À1Ç¯ÌÜ¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤Î½éÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢2013Ç¯5·î26Æü¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ËÜÅö¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Ç¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Ãç¡£¡ÖÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Åç¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤È¤âÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤¬Áû¤°¤Û¤ÉÂÐÂçÃ«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤äÂçÃ«¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÀ¾Àîô£µ±¤µ¤ó¤ÎÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃæÅÄæÆ¤µ¤ó¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ë¿À·Ð¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÂçÃ«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤è¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÛê¤Ï¡Ö²¶¤¬¤ªÁ°¤ÎÎ©¾ì¤ä¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤·¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤Ï»°¿¶¼è¤Ã¤¿¤í¡¢¤È¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤í¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤â¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤½¤ì¡ÊÌ¥¤»¤ë¤³¤È¡Ë¤âÉ¬Í×¤À¤Èº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾¡ÍøÍ¥Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î»×¹Í¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
