¡ã¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ÊÊì¤òÁ÷·Þ¡ä»ä¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¡ª¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÁ´³«¡¢¿Í¤Î°¸ý¤Ð¤«¤ê¡Ä¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¹¥º¥«¡£É×¤Î¥¿¥À¥Õ¥ß¤ÈÂ©»Ò¥³¥¦¥¿¥í¥¦¡Ê¾®4¡Ë¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ï¼«Âð¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÊì¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Ï½µ1²ó¤ÎÄê´üÅª¤ÊÄÌ±¡¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤ËÁ÷·Þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡Ö¤³¤ì¤«¤éËè½µ²ÐÍË¤Î¸á¸å¤Ï¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Êì¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¼ª¸µ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥ß¥«¥ó¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢¿Í¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤Æ¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Ç»¡¤ò½ª¤¨¤¿Êì¤¬ÉÂ±¡¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¼Ö¤Ç¼Â²È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÀÅ¤«¤Ë±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤ê¥°¥Á¥°¥Á¸À¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ¤ËÅÊ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Éã¤¬Â¾³¦¤·¤Æ¤«¤é¡¢¶òÃÔ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÃ¯¤«¤ÎÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¿Í¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤«¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÔ¹¬¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤ß¤ì¤ÐÊì¤ÎÈï³²ÌÑÁÛ¤À¤·¡¢Ê¹¤«¤µ¤ì¤ëÊý¤¬»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤Î²È¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤è¤êÉÔ¹¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¸ý¤ò³«¤±¤ÐÉÔÊ¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Î¾å¤Ð¤«¤êÃ²¤¤¤Æ¡¢¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡×
»ä¤Ï±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬Åö¤ËÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤ÈÊì¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÅÜ¤ê¤À¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¹¶·â¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éËè½µÁ÷·Þ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤òËè²óÌ£¤ï¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ä¡Ä¡©¡¡
¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ï¥¦¥ó¥¶¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
