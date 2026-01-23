静岡市に住む89歳の女性から現金約50万円をだまし取ったとして23歳の男が逮捕されました。警察官が巡回中に不審な動きをする男を見つけ、現行犯逮捕しました。

詐欺の疑いで現行犯逮捕されたのは、大阪府大阪市城東区に住む無職の男（23）です。

警察によりますと男は1月22日、他の人物と共謀して静岡市葵区に住む89歳の女性から現金約50万円をだまし取った疑いが持たれています。

男は1月22日、共犯者とともに被害者の女性の元に女性の息子や証券会社の職員を名乗って「証券で負債が出ている」「50万円でいいから用意して」などと電話をかけたということです。その後、男は弁護士事務所の職員を装って女性の家を訪れ、現金をだましとったということです。

警察官が巡回中に不審な動きをする男を見つけ、その後、男が犯行に及んだことから現行犯逮捕しました。

男は「現金をとったことは間違いありません」と容疑を認めているということです。

警察は女性に電話をかけたのは男ではなく共謀した別の人物とみていて、詳しい捜査を進めています。