¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç100¿Íµ¬ÌÏ¤Î¡Ä¡×¡ÖÃëµÙ¤ß¤Ë²ñµÄ¼¼¤Ç¡Ä¡×²æ¤¬¼Ò¤Î¡È¿·Ç¯²ñ¡É»ö¾ð
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 17:00¡Á20:00¡ËËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ"¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷"¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤äËÜ²»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯"¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò" ¤Ç¤¹¡£1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ¡Ö±ã²ñ¥ê¥µ¡¼¥Á°Æ·ï ¡Á¿·Ç¯²ñ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¿·Ç¯²ñ
¿·Ç¯²ñ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¿¦¾ì¤Ç¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ªÊÛÅö¤ò¾å»Ê¤¬Íê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ÈñÍÑ¤Ï°ìÉô¤Î¤ßÉéÃ´¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¡¢¡ÈÃëµÙ¤ß¡É¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÂÀÊ¤Ï¡È½Ð¿È¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©½ç¡É¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊý¤È¤â¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¡Öº£Ç¯¤ÎÊúÉé¡×¤ò»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¼é¤ë¡×¤È¤«¡Ö¡û¡û±Ø¤Î¼þÊÕ¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤«¡Ö¼Â²È¤ÎÉã¤¬Âç·ù¤¤¡×¤È¤«¡¢ÆâÍÆ¤âÂ¿ºÌ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 53ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¿·Ç¯²ñ
»ä¤ÏºòÇ¯9·î¤Ëº£¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ç¯²ñ¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ï½é¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯»Å»ö»Ï¤á¤ÎÆü¤Ë¡¢»Å»ö¤òÁá¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Í¼Êý¤«¤éÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌó100¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿·Ç¯²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¾Ò²ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï5Àé±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¿·Ç¯²ñ¡É¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËºÇ¯²ñ¤Ë¶á¤¯¡¢Ç¯Ëö¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¿·Ç¯²ñ¤Ë¼Ò°÷°ìÆ±½¸¤á¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Êºë¶Ì¸© 33ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡¿·ÉôÄ¹¤Î°ì¸À¤ÇµÞî±´´»ö¤Ë¡Ä
¤¦¤Á¤ÎÉô½ð¤Ï12Ì¾¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾®½êÂÓ¤Ç¤¹¡£±ã²ñ¤â¡È´¿Á÷·Þ²ñ¤Î¤ß¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢¿·¤·¤¯Íè¤¿ÉôÄ¹¤«¤éŽ¢¤³¤³¤Ã¤Æ¡¢ËºÇ¯²ñ¤È¤«¿·Ç¯²ñ¤È¤«¤ä¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡© Ãç¤¬°¤¤¤Î¡©Ž£¤È¤³¤Ã¤½¤êÊ¹¤«¤ì¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä´ë²è¤·¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡É¤È»×¤¤¡¢Ž¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªŽ£¤È´´»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àè½µ¤Î¶âÍËÆü¤Ë¸á¸å¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤ò¤È¤ê¡¢¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ÂÁ´µ§´ê¤ò¤·¤¿¸å¡¢¸á¸å4»þ¤«¤é¿·Ç¯²ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢±ã²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¸á¸å7»þ¡ª ÉáÃÊ¤Ê¤é¤Þ¤À±ã²ñÃæ¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê°ñ¾ë¸© 41ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡²ñ¼Ò¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¡Ä
¿·Ç¯²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï2·îËö¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¡È¿·Ç¯²ñ¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤â²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤¼2·î¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤¬¡Ö²Æì¡×¤Ç¤¹¡ª Á°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢Åìµþ¤«¤é²Æì¤Ø»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¿·Ç¯²ñ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬Åìµþºß½»¤Î¤¿¤á¤¹¤°¤Ë¤Ï³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÍø¤«¤·¤Æ2·î³«ºÅ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç¯²ñ¤Î¤¿¤á2Çñ3Æü¤Î¶¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ×¡¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ÊÀéÍÕ¸© 44ºÐ ÃËÀ¡Ë
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17¡§00¡Á20¡§00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
