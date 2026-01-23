£Î£Ù»Ô¾ì ¤³¤Î¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
22:30
¥«¥Ê¥À¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡1.3%¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡1.2%¡¡Á°²ó¡¡-0.6%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
23:45
ÊÆPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡52.0¡¡Á°²ó¡¡51.8¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡52.8¡¡Á°²ó¡¡52.5¡ÊÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡52.9¡¡Á°²ó¡¡52.7¡Ê¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥ÈPMI¡¦Â®ÊóÃÍ)
24Æü
00:00
ÊÆ¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡54.0¡¡Á°²ó¡¡54.0¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)
ÊÆ·Êµ¤Àè¹Ô»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡ÊÄÌ¾Î:¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¡Ê¥¹¥¤¥¹¡¢～23Æü¡Ë
ÊÆFRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～29Æü¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
