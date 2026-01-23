¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡Ä¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¡×µÁËå¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ËÉ×¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¡©¡Ú´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤¹¤®µÁËå Âè8ÏÃ¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ì¼¤Î¿Ê³Ø¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ·¤ÖÈñÍÑ¤òÀ¸³èÈñ¤È¸À¤¤Ä¥¤êµÁÊì¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÁËå¡£É×¤Ï²ð¸îÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼Â²È¤òÇä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢µÁËå¤ÏºÊ¤¬É×¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÕ¥®¥ì¡£Ëå¤ò´Å¤ä¤«¤·Â³¤±¤¿·»¤È¡¢´Å¤¨Â³¤±¤¿Ëå¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤È¤Ï¡Ä¡£
µÁ¼Â²È¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢µÁÊì¤Î»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÎ¯Â©¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¸å¤Ï²ÆÈþ¤¬¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤é¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¢µÁËå¤Î²ÆÈþ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÉ×¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤âµÁÊì¤â²ÆÈþ¤µ¤ó¤òÌµÀÕÇ¤¤Ë´Å¤ä¤«¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²ÆÈþ¤µ¤ó¤Î¼«Î©¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ÏÀÕÇ¤¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²ÆÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¼¡Ä¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ë²ÆÈþ¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¡¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ä?!
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥é¥¹¥È:¥Ë¥¿¥è¥á
