¡Ö¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤ò¹ñ¤Ë¡×¾å¹ðµá¤á°äÂ²¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¡¡»þÂ®194¥¥í»àË´»ö¸Î¡¡¹µÁÊ¿³È½·è¤Ï´í¸±±¿Å¾Ç§¤á¤º
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç2021Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»þÂ®194¥¥í¤Î¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾¤òÇ§¤á¤¿°ì¿³È½·è¤¬¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÇË´þ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ°äÂ²¤Ï23Æü¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ø¤Î¾å¹ð¤òÊ¡²¬¹â¸¡¤Ëµá¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÂçºß¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç±¦ÀÞ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¾®Ìø·û¤µ¤ó¤¬»þÂ®194¥¥í¤ÇÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡¤ÏÅö½é¡¢Ä¾¿Ê¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ19ºÐ¤ÎÃË¤òË¡Äê·º¤¬7Ç¯°Ê²¼¤Î²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È°äÂ²¤Ê¤É¤¬½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ë¡Äê·º¤¬20Ç¯°Ê²¼¤Î´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤Ëµ¯ÁÊÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ç¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡£ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤·¤¿¡£
°ì¿³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ìー¥Áàºî¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤òÇ§¤á¡¢Èï¹ð¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÎÌ·º¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¤È¤·¤ÆÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯9·î¤ËÊ¡²¬¹âºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹µÁÊ¿³¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¸¡»¡Â¦¤¬¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¤ÇÊÛ¸îÂ¦¤Ï´í¸±±¿Å¾¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤º²á¼º±¿Å¾¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹µÁÊ¿³È½·è¡£Ê¡²¬¹âºÛ¤ÎÊ¿ÄÍ¹À»ÊºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÈï¹ð¤Î±¿Å¾¤¬Æü¾ïÍÑ¸ì¤È¤·¤Æ¤Î´í¸±¤Ê±¿Å¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÎÀ®Î©Í×·ï¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤Ç¤â²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ç½èÈ³¤·¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½Îã¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖË¡Î§¤Î²ò¼á¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Î©Ë¡Åª¼êÅö¤Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤»öÊÁ¤È»×ÎÁ¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÈï¹ð¿Í¤Î¤ßÆÃ°Û¤ÊÈ½ÃÇ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É»ØÅ¦¡£
¤Þ¤¿¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ§¤á¤º°ì¿³¤ÎÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤òÅ¬ÍÑ¡£Èï¹ð¤ËÂÐ¤·Ä¨Ìò4Ç¯6¥õ·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ°äÂ²¤ÎÄ¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖºÇ°¤ÊÈ½·è¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·23Æü¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ø¤Î¾å¹ð¤òÊ¡²¬¹â¸¡¤Ëµá¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì¿³¤Ï¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£º£¤Î¸½¹ÔË¡¤Ç¤â´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿È½·è¤ò¤Þ¤µ¤Ë´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Í¤Ä¤±¤¿¤È»×¤¦¡£°äÂ²´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«ÆüËÜ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤³¤³¤ÏºÆ¤Ó¹ñÌ±¤Î°Õ¸«¤ò¹ñ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£