¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¿Í¡×ÃíÌÜ¤ÎÈþ½÷³ÊÆ®²È¡¢Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë£Ó£Î£Ó¾×·â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤ë¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Î£³·î£·Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Î¥«¡¼¥ÉÈ¯É½¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Èþ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡Ê£²£·¡Ë¤ÈÂçÅçº»½ïÎ¤¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÂÐÀï¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Î¾¼Ô¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥±¥¤¥È¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¤Î²¼¡×¤È¾Î¤·¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤Èþ¿Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡¢¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤Î¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£