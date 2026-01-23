¡Ú½©ÍÕ¸¶¡Û3900±ß¤Ç¹âµé¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¡ªÂç¤È¤í¤âÂÐ¾Ý¡£·î¡ÁÌÚ¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¥×¥é¥ó¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡Ô2·îËö¤Þ¤Ç¡Õ
Globridge¤¬±¿±Ä¤¹¤ëFUJIYAMA TOKYO ½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î·îÍË¤«¤éÌÚÍË¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡¼¿©¤ÙÊüÂê¥×¥é¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÆüÀèÃå5ÁÈ¸ÂÄê¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤«¤éÍ×»öÁ°Í½Ìó
1ÆüÀèÃå5ÁÈ¸ÂÄê¡¢1¿Í3900±ß¤Ç¹âµé¼÷»Ê¤ò´Þ¤à50¼ïÎà¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹Ì¾Êª¡Ö¹âµé¼÷»Ê¿©¤ÙÊüÂê¡×¡Ê5999±ß¡Á¡Ë¤ò¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Á³Ê¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢¤Þ¤¿Á´¼ïÎà¤ÎÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤â¤è¤·¡£50¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»×¤¦Â¸Ê¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤«¤éÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ç¡¢ÍèÅ¹Á°¤Ë¿©¤Ù¥í¥°¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢1¥É¥ê¥ó¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¤â¤·¤¯¤Ï°û¤ßÊüÂê¤ÎÄÉ²Ã¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥ó¥¥å¡¼¿©¤ÙÊüÂê¥×¥é¥ó¡¡¿©¤ÙÊüÂêÆâÍÆ¤Î°ìÉô
¡Ú°®¤ê¡ÛÂç¤È¤í¡¢Ãæ¤È¤í¡¢ÀÖ¿È¡¢¤Þ¤°¤í¡¢ÄÒ¤±¤Þ¤°¤í¡¢¤Í¤®±ö¤Þ¤°¤í¡¢¶âÌÜÂä¡¢¤¨¤ó¤¬¤ï¡¢¤¤¤«¡¢¤¨¤Ó¡¢¤Ä¤Ö³¡¢¤¢¤¸¡¢¿¿Âä¡¢¤Ö¤ê¡¢¤¨¤Ó¥Ð¥¸¥ë¤Û¤«
¡Ú·³´Ï¡Û¤¤¤¯¤é¡¢¤¦¤Ë¡¢¤Í¤®¤È¤í¡¢±ö¤Í¤®¤È¤í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¤Í¤®±ö¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥«¥ËÌ£Á¹¡¢¤È¤í¤¿¤¯¡¢Ç¼Æ¦¤Û¤«
¡Ú¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Û»ÞÆ¦¡¢¤Î¤ê±ö¥Ý¥Æ¥È¡¢ÅâÍÈ¤²¡¢ÎµÅÄÍÈ¤²¡Ê¸ÂÄê¡Ë¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¤Û¤«
»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Î¤ª¼÷»Ê¤Ï¡¢¥Í¥¿¤Î¤ß¤ÎÃíÊ¸¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù»Ä¤·¤ä¥·¥ã¥ê¤À¤±»Ä¤·¤ÏÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ª»É¿È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô