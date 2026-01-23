「世界で最も持続可能な100社」 台湾高鉄、2年連続で5位
（台北中央社）カナダのメディア・投資調査会社コーポレート・ナイツが21日に発表した2026年版の「世界で最も持続可能な100社」（グローバル100）で、台湾高速鉄道（高鉄）が昨年と同順位の5位に選ばれた。同社のトップ10入りは4年連続。
同調査は売上高10億米ドル（約1583億円）超の世界主要企業が対象。今年は8000社以上が調査を受けた。ESG（環境、社会、ガバナンス）に関する複数の項目に基づいて評価した。結果は毎年、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で公表される。
高鉄の史哲董事長（会長）は22日の報道資料を通じ、同社は長期にわたって安全で快適、高品質な輸送サービスを提供することで、ESG経営の実現を目指してきたと言及。4年連続でトップ10入りを果たせるのは全社員の努力と利用者の支持のたまものだと感謝を伝えた。
同社によれば、同社が陸上旅客輸送業界や交通インフラ産業の2分野ではそれぞれ1位を占めている。
（黄巧雯／編集：荘麗玲）
