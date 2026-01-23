東北地方から山陰では２１日からの強い冬型の気圧配置の影響で大雪となっており、積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、東北地方と東日本では２４日から２５日にかけて大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。

【画像】雪が降るのはいつ・どこで 降雪シミュレーション

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、２１日からの大雪により、東北地方から山陰では積雪の深さが平年の２倍以上となっている所があります。２５日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置が続いて、強い寒気が流れ込み、日本海からのびる気圧の谷が北陸付近から西日本の日本海側に移動する見込みです。このため、東北地方から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となる所があるでしょう。特に、北陸地方、東海地方、東北地方では、発達した雪雲が流れ込み、短時間に降雪が強まるおそれがあります。

また、東日本から西日本の日本海側を中心に、大気の状態が非常に不安定となる所があるでしょう。

■雪の予想





［雪の予想］

東北地方から西日本では日本海側を中心に、大雪となる所がある見込みです。

２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ３０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

四国地方 ２０センチ

九州北部地方 ３０センチ

その後、２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ７０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ



［防災事項］

東北地方と東日本では、２４日から２５日にかけて大雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、西日本では注意・警戒してください。また、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。特に、北陸地方、東海地方、東北地方では、短時間に降雪が強まるおそれがあります。

東日本から西日本の日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■雪と雨のシミュレーション（画像）

24日の雪と雨の予報

■25日の雪と雨の予報

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2421872?display=1