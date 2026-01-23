¾®5½÷»Ò¤¬»ñ»º5000Ëü±ß¡ª²ñ¼Ò°÷¤Ç6²¯±ßºî¤Ã¤¿Åê»ñ²È¥Ñ¥Ñ¤¬¸ì¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤¿¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡×
¼«¿È¤¬6²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÅê»ñ¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª °ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢6²¯±ß¤â¤Î»ñ»º¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿Åê»ñÅ¯³Ø¤ä¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£¡Ê°½ÉôÏÂÌé¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡Ë
ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬»ñ»º6²¯±ß¤ËÅþÃ£¡ª
¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ÁÄÊì¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À
¡Ö¸½ºß¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÌó1600Ëü±ß¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤ÏÌó5000Ëü±ß¤Î³ô¼°»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê26Ç¯1·î9Æü»þÅÀ¡Ë¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤Ë¤Ïµû¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µû¤ÎÄà¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤è¡Ù¤È¡Ø¤ª¶â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂç³Ø»þÂå¤ËÃÎ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤éÅê»ñ¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¿Æ¤¬Áá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï´ë¶È¤Ç²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡Ö6²¯Ãù¤á¤¿ÀáÌó¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀáÌó¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ë¡×¡£
¡¡¸½ºß50Âå¤ÎÈà¤Ï¡¢¤½¤ÎSNS¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÁí»ñ»º¤¬Ìó6²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¸ÄÊÌ³ôÅê»ñ¤äÅê»ñ¿®Â÷¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¼«Âð¤Î¹ØÆþ³Û¤À¡£¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¤ÇºÊ¤ÈÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÅÔÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¦¤¬¡¢³ØÈñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³ô¼°¤Ê¤É¤ÎÇÛÅö¤äÊ¬ÇÛ¶â¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ ¡ÈÅê»ñ¡É¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°éÈñ¤ËÌó8000Ëü±ß¤Û¤ÉÅê»ñ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÊª»ö¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÃ»´üÎ±³Ø¤ä¡¢Ç¯1²ó¤Î²ÈÂ²¤Ç¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ÏÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀáÌó¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤È¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÝÍ»ñ»º¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿ôÀéËü±ß¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÀáÌó¤ª¤¸¤µ¤ó¡£Èà¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÏË³²ÈÄí¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬Ï²Èñ²È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢»ä¤Î³Ø½¬½Î¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ç²È·×¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤ËÊì¿Æ¤«¤é¡Ø¤³¤Î2Ç¯¡¢²È·×¤¬¶ì¤·¤¯¤ÆµíÆù¤¬Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤âÀáÌó¤ò¶¯Îõ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢ÀáÌó¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÁÄÊì¤Î¡Ø³ô¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸ýºÂ¤òºî¤ê¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤¿³ô¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÇã¤Ã¤¿³ô¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö³Î¤«65Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢7Ëü±ß¤¯¤é¤¤Éé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â¹»»þÂå¤Î7Ëü±ß¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡Ø³ô¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÅê»ñ¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÀáÌó¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤ÎºÇÂç²½¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢·ø¼Â¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç32ºÐ¤Î»þ¤Ë¡È²¯¤ê¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀáÌó¤·¤Æ»Ù½Ð¤ÎºÇ¾®²½¡¢°ìÊý¤Ç»Å»ö¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤Î¤È¤¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯µÙ¤Þ¤º¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Î2¡Á3ÇÜÆ¯¤¤¤Æ1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯²Ô¤´¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯´ÖÇÛÅö¤¬5¡ó¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤Ë100Ëü±ßÅê»ñ¤·¤¿¤é5Ëü±ß¡¢1000Ëü±ßÅê»ñ¤·¤¿¤é50Ëü±ß¡¢1²¯±ßÅê»ñ¤Ê¤é500Ëü±ß¤òÇÛÅö¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸µ¼ê»ñ¶â¤¬Âç¤¤¤¿Í¤Û¤ÉÌÙ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ñ¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÙ¤±¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¸µ¼ê¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡È·ÑÂ³ÎÏ¡É¤Ç¤¹¡£¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÅ©¤º¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿å¤òÎ¯¤áÂ³¤±¤ëº¬µ¤¤¬É¬Í×¡£Æ»Ã¼¤Ë°ì±ßÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë½¦¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
