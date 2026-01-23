大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は22日（木）、1月24日（土）と25日（日）に国立代々木競技場第二体育館で開催されるSVリーグ男子第12節 東京グレートベアーズ戦のパブリックビューイングを開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

アウェーゲームとなる今節、株式会社VOREASが運営するカフェ併設複合施設「RAWLAW BY VOREAS」でパブリックビューイングが行われる。

解説を務めるのはヴォレアス所属のリベロ荒尾怜音。さらに店舗では新メニューのショコラベリーアサイーボウルを販売するとしている。

ヴォレアスは今後の全アウェーゲームでパブリックビューイングの開催を予定。さらに、2月1日（日）にGLION ARENA KOBEで開催される「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」や、3月20日（金）と21日（土）に函館アリーナで開催される広島サンダーズとのホームゲームでもパブリックビューイングを行うとしている。