¡ÖÍè¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¡¢½Ð±é»Ö´ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡È¥Ö¥Á¥®¥ìÂà¾ì¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇú¾Ð¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤»w¡×
¡¡Ç°´ê¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï»¶¡¹¡Ä¡£Â¿Ë»¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯·èÄêÀï¤Ë»²Àï¤·¤¿ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤¬¤ß¤»¤¿¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡É ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡ÉÂà¾ì·Ý
¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤ÎÂè6²ó¤¬1·î17Æü¤ËÊüÁ÷¡£
¡¡ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Î½ªÈ×¡¢ßÀ²È¤Ï1Ëü4800ÅÀ»ý¤Á¤Î5°Ì¡£µÕÅ¾¤òÁÀ¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥À¥¤¥ä¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¡ÖJ10¡×¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¸µAKB48¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¤â¥Ï¡¼¥È¤È¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡ÖKQ¡×¤Ç¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Îº¹¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÂç²È¤¬Í¥Àª¡£ßÀ²È¤Ï¡ÖÍê¤à¡ª¡×¤È¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ§¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö6¡×¤È¡Ö5¡×¡¢¤½¤ì¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ö9¡×¡£¥¿¡¼¥ó¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡Ö2¡×¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡Ö4¡×¡£Âç²È¤¬¾¡Íø¤·¡¢´ÑÀï¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂç²È¤µ¤ó¶¯¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ÈÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ßÀ²È¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÎé¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤Ü¤ê¤Ç´é¤ò¿¡¤¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ìµ¸À¤ÇÁá¡¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëßÀ²È¡£¤Þ¤ë¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´ÑÀï¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¡ÖÂÖÅÙ°¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤âÇÔÂà»þ¤ËÆ±ÍÍ¤Î¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¡¢¤³¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¡ÖÁ´Á³È¿¾Ê¤·¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥Í¥¿¤Ê¤Î¤«¡È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡É¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥Á¥®¥ì¤ÇÁð¡×¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤»w¡×¡ÖÈ¿¹³Åª¤ÇÁð¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤ëÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ê¤¬¤é¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ò¸«¤Æ¡Ö½Ð¤¿¤¤¡×¤È»Ö´ê¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ßÀ²È¡£¹µ¼¼¤ËÌá¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥É¥«¥Ã¤È¹ø¤«¤±¤ë¤È¡ÖÍè¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¥Á¥Ã¡ª¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡£¡Ø½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤ï¡Ù¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¼è¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀåÂÇ¤Á¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¡£ºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó¡ÖÍè¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£8Ì¾¤º¤Ä¤Î2Âî¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦Í½Áª¡¢³ÆÂî¤Î¾å°Ì4Ì¾¤ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1Ì¾¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡×¤è¤ê¡Ë