ÁýÅÄ·Ã»Ò¡¡É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ï¤á¤¿àÆü²ÝáÌÀ¤«¤¹¡Ö¼ç¿Í¤Î°ä±Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤Î¥±¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÁýÅÄ·Ã»Ò¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë½Ð±é¡£Ë´¤É×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï£²£°£°£²Ç¯£¶·î¡¢²»¶Á²ñ¼Ò¡Ö¥®¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦·¬ÌÚÃÎÆó¤µ¤ó¤È·ëº§¡££²£´Ç¯£¸·î¡¢·¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢£·£°ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¡ººÆþ±¡¤Î·ë²Ì¡¢Ëö´ü¤Î¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÁýÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤¿¤À¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ç¿Í¤Ï²¿¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤â¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¡¢¼ç¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡·¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ç£´¡Á£µ¤«·î´Ö¤ÎÎÅÍÜÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ëÆüÁýÅÄ¤¬¡¢·¬ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿ºÝ¡¢¡Ö¼ç¿Í¤¬¡Ø¥±¥¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢É½¾ð¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¤ò°ìÀ¸ÂçÀÚ¤Ë¡¢»ä¤Ï¼ç¿Í¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡£¼ç¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁýÅÄ¤Ï¡¢º£¤ÎÆü²Ý¤ò¡Ö¼ç¿Í¤Î°ä±Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Øº£Æü¤Î»ä¤â¡¢Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¾Ð´é¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é£±Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£