Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø´í¸±¤¹¤®¤ë¿©¤ÙÊª¡Ù5Áª¡¡Ì¿¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤â¡Ä¸í°û»þ¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Þ¤Ç
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö´í¸±¤¹¤®¤ë¿©¤ÙÊª¡×5Áª
1.¥Í¥®Îà¡Ê¶Ì¤Í¤®¡¦Ä¹¤Í¤®¤Ê¤É¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡¢Ä¹¤Í¤®¡¢¥Ë¥é¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Í¥®Îà¡×¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÌÔÆÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬¡¢Ç¤Î·ì±ÕÃæ¤Ë¤¢¤ëÀÖ·ìµå¤ò¼¡¡¹¤È²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½Å¤¤ÉÏ·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÆÇÀ¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ä¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¤¿À®Ê¬¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¶ñ¤òÈò¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ë¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤¬ÀÖÃã¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âæ½ê¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÌîºÚ¤ä¡¢¿Í´Ö¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¦¥³¥³¥¢
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ä¥³¥³¥¢¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥ª¥Ö¥í¥ß¥ó¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤Ï¡¢Ç¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯Ê¬²ò¤Ç¤¤º¡¢ÆÇ¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤ä¿À·Ð¤¬¶¯¤¯»É·ã¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤Æ°Ø©¡¢ÓÒÅÇ¡¢²¼Î¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥«¥«¥ªÀ®Ê¬¤¬Â¿¤¤¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤âÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ï´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¿ー¤ä¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤ä¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¡¢»ô¤¤¼ç¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¥Ö¥É¥¦¡¦¥ìー¥º¥ó
¥Ö¥É¥¦¤ä¥ìー¥º¥ó¡Ê´³¤·¥Ö¥É¥¦¡Ë¤òÇ¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¡¢µÞÀ¤Î¿ÕÉÔÁ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼ÆÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃæÆÇ¤òµ¯¤³¤¹¤ÈÃ»»þ´Ö¤Ç¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢¸µµ¤¾Ã¼º¡¢ÓÒÅÇ¤Ê¤É¤Î¿ÕÉÔÁ´¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü¤Ç»à¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¶²¤í¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£
Èé°ìËç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ó¤ä¥¯¥Ã¥ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ìー¥º¥ó¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.¥¥·¥ê¥Èー¥ë
¿Í´ÖÍÑ¤Î¥¬¥à¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¥·¥ê¥Èー¥ë¡×¤Ï¡¢Ç¤¬¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÎÆâ¤Î·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÄã·ìÅü¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ÎÂ¡¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö´ÎÉÔÁ´¡×¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥·¥ê¥Èー¥ë¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤Î¾®¤µ¤ÊÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÎÌ¤Ç¤âÃ×Ì¿Åª¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤À®Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¥¬¥à¤òÇ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»ö¸Î¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.¥«¥Õ¥§¥¤¥ó
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë°û¤à¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢ÎÐÃã¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤â¡¢Ç¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÃæ¿õ¿À·Ð¤ò·ã¤·¤¯¶½Ê³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´Çï¿ô¤¬°Û¾ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÀ°Ì®¤ä¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¤ÆÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¥«¥Ã¥×¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢¤³¤Ü¤ì¤¿°û¤ßÊª¤òçÓ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ªÃã¤ÎÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥´¥ß¤Î´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î
ÂÎ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¡Ö¼Ñ´³¤·¡×¤ä¡Ö³¤Áô¡×¤â¡¢Í¿¤¨¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ß¥Í¥é¥ëÀ®Ê¬¤Ï¡¢Ç¤ÎÇ¢Ï©¤Ç·ë¾½²½¤·¡¢Ç¢Ï©·ëÀÐ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¤ËÂç¤¤ÊÄË¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸¤Î¥¤¥«¡¢¥¿¥³¡¢¥¨¥Ó¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢Ç¤ÎÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÚÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡¢¹ø¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Á¥¢¥ß¥ó·çË³¾É¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÇÀìÍÑ¤Î¤´ÈÓ¡ÊÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÍ¿¤¨¡¢¿Í´ÖÍÑ¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï°Â°×¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¸í°û¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°
ÌµÍý¤ËÅÇ¤«¤»¤Ê¤¤
Ç¤¬´í¸±¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢¾Ç¤Ã¤Æ»Ø¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ±ö¿å¤ò°û¤Þ¤»¤ÆÅÇ¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¢¤ä¿©Æ»¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬µ¤´É¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤ÆÃâÂ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÇ¤½Ð¤¹ºÝ¤Ë°ß¤ò¤µ¤é¤Ë¹Ó¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Î±þµÞ½èÃÖ¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë½Ã°å¤ËÏ¢Íí
¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÊ¿µ¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸í°û¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤È¤¨º£¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÆÇÁÇ¤¬ÂÎ¤Ë²ó¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¡×¿©¤Ù¤¿¤Î¤«¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ÊÅÇ¤¤¤¿¡¢¤è¤À¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡Ë¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂ±¡Â¦¤âÅþÃå¸å¤¹¤°¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤äµÙÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µßµÞÉÂ±¡¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½Êª¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò»ý»²
ÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ï¡¢Ç¤¬¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¸½Êª¡×¤ä¡¢¤½¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÊÂÞ¡Ë¡×¤òÉ¬¤º»ý»²¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÀ®Ê¬É½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ã°å¤Ï¤É¤ÎÀ®Ê¬¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢¼£ÎÅ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Ç¤¬¤¹¤Ç¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÇßÃÊª¡ÊÅÇ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤ò¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ó¤À¤ê¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¿ÇÃÇ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢°ìÊ¬°ìÉÃ¤òÁè¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬°¦Ç¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸í°û¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê
»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Ç¤¬¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ä´ÍýÃæ¤Î¿©ºà¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¿©»ö¤Î¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë¿©´ï¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½¬´·¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Ï¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤âÅÐ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ãª¤Î¾å¤Ê¤é°Â¿´¤À¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤º¡¢Èâ¤ÎÉÕ¤¤¤¿¸ÍÃª¤äÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥´¥ßÈ¢¤ÏÉ¬¤º³¸ÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢Ç¤¬³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½Å¤·¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¡ÖÇ¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿¥ëー¥ëºî¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÎÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï»þ¤Ë¶²¤í¤·¤¤ÆÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¸í°û¤Ï¡¢°ì½Ö¤ÎÉÔÃí°Õ¤«¤éµ¯¤³¤ê¡¢ÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦Ç¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤À¤±¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢Æüº¢¤«¤éÉô²°¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èá¤·¤¤»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢·ò¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)