Ç¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡Ø¥Þ¥°¥íÎÁÍý¡Ù¢ªÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡ÖÂçÇú¾Ð¤·¤¿£÷¡×Í½ÁÛ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤¬62ËüºÆÀ¸¡Ö·ë¹½Ç°Æþ¤ê£÷¡×¡Ö¥Ä¥Ü£÷¡×
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¥Þ¥°¥íÎÁÍý¤òÇ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇ¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤¬²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç62ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ë¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¾Ð¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤ÀÇú¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§Ç¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¡Ø¥Þ¥°¥íÎÁÍý¡Ù¢ªÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡ÖÂçÇú¾Ð¤·¤¿£÷¡×Í½ÁÛ³°¤¹¤®¤ëÅ¸³«¡Û
º£Æü¤Ï¼êºî¤ê¤Î¥Þ¥°¥íÎÁÍý
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¥ß¥ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥ß¥ë¡×¤Á¤ã¤ó¤Î´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¡£¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¼êÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤ÎÆü»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Æ¤¤¤¿¥Þ¥°¥í¡£¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥°¥í¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¹á¤ê¤ò¤«¤®»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡£
¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡©
¤Ê¤ó¤È¡¢¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Þ¥°¥í¤«¤é¤×¤¤¤Ã¤È»ëÀþ¤ò¤½¤é¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢¥Þ¥°¥í¤Ë¤ÏÌÜ¤â¸þ¤±¤º¤Ë¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ò¥Û¥ê¥Û¥ê¤·»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥Û¥ê¥Û¥ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡Öºî¤Ã¤¿¥Þ¥°¥íÎÁÍý¤¬¥¦¡»¥Á¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¡Ä¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ç¤µ¤ó¤Î½¬À¤È¤·¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¥¦¡»¥Á¤È´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ä¡ª
·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡©
¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤â¾²¤ò¥Û¥ê¥Û¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ°Æþ¤ê¤Ë¥Û¥ê¥Û¥ê¤¹¤ë¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·«¤êÊÖ¤·¥Û¥ê¥Û¥ê¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤Æ1.8Ëü·ï°Ê¾å¤Î¹âÉ¾²Á¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£´ñÌ¯¤Ê¹ÔÆ°¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÈá¤·¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¥Û¥ê¥Û¥ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¾Ð¡×¡ÖÂç»ö¤ÊÊõÊª¤À¤«¤éËä¤á¤Æ±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤éµö¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¾Ð¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¿§¤ó¤Ê¥Í¥³¸«¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤±¤É½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ïww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¥ß¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤«¤é4ÆüÌÜ¤Ç¤Ø¤½Å·¤òÈäÏª¤¹¤ë¹ë²÷¤Ê»Ñ¤äÆÈÆÃ¤Ê¿²»Ñ¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¥ß¥ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£