¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Ë¤ÏËë²¼¤ÇÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤¬·èÄê¡£6¾¡¤Î±ä¸¶¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯6¾¡¤Î±êË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤ÇÀ©¤·¤¿¡£NHK¤ÎÃÏ¾åÇÈÃæ·ÑÁ°¤Ëµ¯¤¤¿ÇòÇ®¤·¤¿°ìÈÖ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡±êË²¤¬±ä¸¶¤Î²û¤ËÆþ¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÅÚÉ¶ºÝ¤Ø¡£¤¿¤À±¦¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿±ä¸¶¤¬¤³¤é¤¨¤ë¤È¡¢Åê¤²¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¹¶¤á¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë±êË²¤ò¾å¤«¤éÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤¿¡£±ä¸¶¤ÏµÒÀÊ¤ËÍî¤Á¡¢±êË²¤âÅÚÉ¶¾å¤ÇÂç¤Î»ú¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿Á´¾¡ÂÐ·è¤Ë¡¢¹ñµ»´Û¤âÇï¼ê³åºÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¤Ï¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸á¸å3»þ10Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃÏ¾åÇÈ¤ÎNHKÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£BS¤Ê¤É¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤¿X¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£¡Ö±êË²¤È±ä¸¶¸«±þ¤¨¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¡×¡Ö±ä¸¶vs±êË²Ç®¤¹¤®¤¿¤¼¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦ÎÞ¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
