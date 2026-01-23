楽天は２３日、ＦＡで巨人へ移籍した則本昂大投手（３５）の人的補償として田中千晴投手（２５）を獲得したと発表した。田中千は国学院大から、２２年度ドラフト３位で巨人入り。通算３３試合の登板で２勝３敗３ホールド、防御率４・９１の成績を残していた。

＊ ＊ ＊

高い潜在能力を持つ田中千は貴重な本格派右腕として、救援陣に厚みをもたらすことが期待される。

楽天は今オフ、前田健太投手、ロアンシー・コントレラス投手、ホセ・ウレーニャ投手を獲得。昨季大きな課題となっていた先発投手を重点的に補強してきた。先発の枚数は大幅に増えている。

昨季中継ぎ陣は、藤平尚真投手、西垣雅矢投手、西口直人投手、鈴木翔天投手らが安定感抜群の投球を披露。救援陣はチームの最大の強みとしているポイントになっていた。

しかし、今季はそのリリーフの層の厚さが懸念されている。鈴木翔は国指定の難病である胸椎黄色靱帯骨化症の手術を昨年の１０月に受け、開幕は不透明な状況。西口は先発転向の可能性がある。他の投手の台頭待ちの状況になっていた。

１５０キロを超える直球と鋭く落ちるフォークを持つ田中千は、新天地で大きな戦力となりうる可能性を秘めている。