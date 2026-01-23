日本ラグビー協会は２３日、都内で会見を開き、２０３５年のラグビーＷ杯招致へキックオフ宣言を行った。すでに協会は今月１４日にワールドラグビー（ＷＲ）に対して立候補国協会として申請したと発表し、今後は１６年ぶり２度目の開催に向けムードを加速する。

すでに申請期間は締め切られ、初開催を目指すイタリア、スペイン、中東３か国（カタール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア）が立候補の意向を示している。昨年９月にＷＲが発表した「２０３５年Ｗ杯の開催地選定プロセス」には他国との共催が可能と記されており、岩渕健輔専務理事は「日本で開催することに意義がある。１番良い形を考えて進める必要がある」とその可能性も示唆。水面下でいくつかの国から問い合わせが来ていることを明かし、アジア圏以外の国との共催案も「ない話ではない」と語った。

開催が決まれば、２７年オーストラリア、３１年米国と続き、Ｗ杯史上初の３大会連続欧州外での開催に。協会は今後、年内は上半期までに大会モデルや事業規模の設計を進め、下半期でスタジアムやキャンプ地などの現地視察を進めていく。再び世界を熱狂へ、日本の挑戦がここから本格化する。