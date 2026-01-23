ÍÓÊ¸³Ø¡¢²áµîºÇÂç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò±ÇÁü²½¡¡4¡¦1¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ÍÓÊ¸³Ø¤¬¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤·¤¿²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¾¦ÉÊ¡ØHitsujibungaku Asia Tour 2025 "¤¤¤Þ¡¢¤³¤³ (Right now, right here.)" at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò4·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍÓÊ¸³Ø¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ë
¡¡Ç¯»Ï¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Î¡ØÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCM¤Î³Ú¶Ê¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸÷¤ë¤È¤¡×¡¢¡Ömore than words¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¡¢¡ÖÀ¼¡×¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î2ÆüÁ°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØD o n¡Ç t L a u g h I t O f f¡Ù¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´20¶Ê¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¾å³¤¡¢ËÌµþ¡¢¹½£¡¢ÂæËÌ¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û2Days¸ø±é¤â´Þ¤àÁ´11¸ø±é¤Ï¡¢Â¨Æü´°Á´¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È1Ç¯¤Ç3ÂçÎ¦¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÍÓÊ¸³Ø¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Î¤ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯2¤È¤·¤Æ½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¹¤ÎµÏ¿±ÇÁü¡ÊBlu-ray¡Ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¡¡¤¤ç¤¦23Æü¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÁá´üÍ½Ìó¿½¹þ¼ÔÂÐ¾Ý¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£½ÕÇÛ¿®¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¶å¾ò¤ÎÂçºá¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÍÓÊ¸³Ø¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
