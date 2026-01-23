º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢30ºÐ¤Ë¡ªÃçÎÉ¤·¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¯¤È¤·ºÇ¹â¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡×¤ÎÀ¼
1·î22Æü¡¢Æ±Æü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¸µÆü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÃÆ£»ËÈÁ¤Î¥¢¥Ã¥×SHOT¤â¸ø³«
º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËËÜÅö¤Î30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¹¤®¤Æ´Ø·¸À¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾È¤ì²°¤Ê¤·¤Û¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¼Ì¿¿Áª¤Ó¤¤ì¤Ê¤¯¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤ªÉô²°¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æü¸þºä46¤Ç¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿²ÃÆ£»ËÈÁ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ç¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö30Âå¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¤Þ¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¯¤È¤·ºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½30Âå¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¸þºä46¤Î1´üÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¨¤¤¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´¡¹ÌÚ¡£ºòÇ¯4·î¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤·¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö¡ÁSPORTS Real&Live¡Á¡Ù¤ÎÅÚÍËÆüMC¤ä¡¢J-WAVE¡ØLOGISTEED RADIONOMICS¡Ù¤Ë¤Æ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
