アーセナルのOBであるポール・マーソン氏は今週末に行われるプレミアリーグ第23節の10試合を予想したが、今節の注目マッチであるアーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの試合はアーセナルが3-0で勝利すると考えているようだ。



ユナイテッドは前節宿敵であるマンチェスター・シティを2-0で撃破し、マイケル・キャリック暫定体制の初陣で圧巻のパフォーマンスを見せた。そのため、続くアーセナル戦への期待も高まっているが、同氏はホームでアーセナルが負けるわけがないと強気の発言。絶対に勝たなければならない試合であると考えているようだ。





「先週末、マンチェスター・ユナイテッドがシティに勝利したからと言って、まったく違うゲームになると言う奴らがいて、心底驚かされるよ。正直言って、アーセナルが勝たなきゃむしろ驚きだ」「アーセナルはミッドウィークにイタリアの強豪チームにアウェイで3-1の勝利を収めた。つい先日もチェルシーを相手にEFLカップで3得点を挙げている。だからアーセナルにとってホームでのマンチェスター・ユナイテッド戦が『難しい』という主張は納得できない」「ヴィクトル・ギェケレシュとガブリエウ・ジェズスがインテル戦で得点したことはアーセナルにとって素晴らしいニュースだ。ギェケレシュは今後数試合、ベンチから出場する必要があると思う。ディフェンダーが疲れた頃に試合の流れが変わる。その時こそ彼にチャンスが巡り、影響力を発揮できる。だから最後の20分間に出場する方が良いだろう」「ユナイテッドがシティに勝った後でも、どうしても擁護できないんだ。誤解しないでほしい、あの試合では確かに良かった。でもアーセナルの方が明らかに上だ。ユナイテッドが1試合勝っただけで、アーセナルを脅かせるって言うのか？まったく理解できないよ」「もし週末の試合で勝つチームを一つ選ぶなら、私は間違いなくアーセナルを選ぶ。ミケル・アルテタ率いるチームが勝つ要素は揃っている。ホームでの強さが際立っている。エミレーツでの11試合で29ポイントを獲得している。あんなに調子が悪かったリヴァプール戦でさえ、負けることはなかった。ユナイテッドがシティに勝てたのは、ライバルを出し抜くことができたからだ。アーセナル相手にはそうはいかないだろう」（英『METRO』より）アーセナルは今シーズンホームで行われたリーグ戦で負けておらず、11試合での戦績は9勝2分。またインテル戦の勝利が追い風になっており、シティ戦のユナイテッドを見てアルテタが対策を打ってくることも考えると、勝たなければならないと同氏は今節注目のビッグマッチを展望した。リーグ戦ではここ2試合引き分けが続いているアーセナルにとっては今節ユナイテッドを撃破し、再び連勝街道に乗りたいところだが、果たして。