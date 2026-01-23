今季限りでリヴァプールとの契約が満了となるフランス代表DFイブラヒマ・コナテ。未だ延長は果たされておらず、レアル・マドリードやパリ・サンジェルマンからの興味が取り沙汰されている。



『caughtoffside』によると、チェルシーもコナテの獲得に興味を抱くクラブの1つであるようだ。チェルシーのCBは絶対的な存在がおらず、レヴィ・コルウィルは靭帯損傷で長期離脱、ウェズレイ・フォファナも出場時間が安定しない。現在はトレヴォ・チャロバーを主軸としており、もうひとり主軸となれるCBが欲しいところだ。





しかし同メディアによると、コナテのパフォーマンスが今季は安定しておらず、いくつかの重大なミスを犯していることで懸念を持たれており、新たなターゲットに移ることも検討されているという。マンチェスター・ユナイテッドなどでチーフスカウトを務めたミック・ブラウン氏は以下のようにコナテを評した。「チェルシーもその（獲得を望む）１つだが、リヴァプールで守備のミスを犯しているのなら、チェルシーでも同じミスを犯すだろうというのが一般的な見方だ。彼らはもっとしっかりとした、できれば若い選手を求めている。コナテはこれまでリヴァプールという非常に優れたチームの中で、あまりにも多くの大きなミスを犯してきた。だからそれほど堅固でないチームでは、状況はさらに悪化する可能性がある」「だから、向上してタイトル候補としての地位を確立しようとしているチェルシーのようなチームにとって、彼は必要な選手ではないと思う」一方でリヴァプールはコナテとの新たな契約合意を望んでおり、去就は未だ不透明だ。パフォーマンスレベルを取り戻せば強靭なDFであることは間違いないが、コナテはどこへ向かうのだろうか。